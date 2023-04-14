Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Дуплексы

Купить дуплекс с бассейном в Комо, Италия

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Комо, Италия
Квартира 2 спальни
Комо, Италия
3 Количество комнат 95 м²
€ 353,248
VB-121017-1. Апартаменты в Комо, ГарзолаПрекрасный апартамент, находящийся в нескольких мину…
Дом 5 спаленв Сарцана, Италия
Дом 5 спален
Сарцана, Италия
400 м²
€ 1,792,983
Роскошный дом расположен в курортном городе Сарцана, Лигурия.  Вилла окружён ухоженным садом…
Квартира 3 спальнив Милан, Италия
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4 Количество комнат 82 м²
€ 406,434
OC-006. Новая современная квартира в Милане с отличной отделкой площадью 82 кв.метра.Открыта…
Дом 3 спальнив Пескара, Италия
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
480 м²
€ 156,886
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Терамо, Абруццо. Город достаточно тихий и …
Домв Асти, Италия
Дом
Асти, Италия
4 м²
€ 1,120,614
Прекрасный каменный дом находится неподалеку от города Асти, Пьемонт. Он окружен парком, пло…
Квартира 5 комнатв Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 70 м²
Цена по запросу
Newly built apartments (late delivery 2018) Medium size 70 sqm Two bedrooms bathroom living …
Вилла 3 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Вилла 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 466 м²
€ 1,492,597
Тосколано-Мадерно, В местечке Маклино, в самом сердце Монтемадерно, мы предлагаем к продаже …
Дом 2 спальнив Пескара, Италия
Дом 2 спальни
Пескара, Италия
190 м²
€ 237,570
Красивый дом расположен в Пинето, Абруццо. В 1,7 км от песчаного пляжа. Площадь виллы состав…
Квартира 3 спальнив Милан, Италия
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 1,592,103
VB-50004. Квартира в двух шагах от Дуомо в МиланеВ самом сердце Милана в элегантном здании н…
Вилла 3 спальнив Asolo, Италия
Вилла 3 спальни
Asolo, Италия
2 ванных комнат 140 м²
€ 1,302,061
Отремонтированная вилла для любителей спокойствия в Азоло, Италия. Венето, город Азоло, исто…
Дом 4 спальнив Катания, Италия
Дом 4 спальни
Катания, Италия
410 м²
€ 2,241,228
Красивый дом расположен на холме в престижном районе Катании, Сицилия. Вилла полностью мебл…
Квартира 3 спальнив Корсико, Италия
Квартира 3 спальни
Корсико, Италия
3 ванных комнат 264 м²
€ 805,973
В районе Moscova мы предлагаем на продажу эту светлую и современную квартиру в недавно постр…

Параметры недвижимости в Комо, Италия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти