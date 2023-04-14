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Купить квартиру с бассейном в Комо, Италия

Tremezzina
39
Комо
24
San Siro
6
Gravedona ed Uniti
4
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат 163 м²
€ 720,000
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…

Параметры недвижимости в Комо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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