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Купить дом в Civitanova Marche, Италия

6 объектов найдено
Домв Civitanova Marche, Италия
Дом
Civitanova Marche, Италия
900 м²
Цена по запросу
Сельскохозяйственное оборудование ( номер 3 ) до неровной концессии ( истекает через два год…
Вилла 14 комнатв Civitanova Marche, Италия
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
14 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Вилла 16 комнатв Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
16 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Вилла 11 комнатв Civitanova Marche, Италия
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
11 Количество комнат 345 м²
Цена по запросу
Вилла на трех этажах с шестью спальнями, шестью ванными комнатами в шахматном порядке, двумя…
Вилла 5 спаленв Civitanova Marche, Италия
Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
6 Количество комнат 10 200 м²
€ 2,200,000
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
Дом 2 комнатыв Civitanova Marche, Италия
Дом 2 комнаты
Civitanova Marche, Италия
2 Количество комнат 45 м²
Цена по запросу
Свойство для извлечения находится в центре города Вариант двух уровней (H = 4,0 м больше кры…
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