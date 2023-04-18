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Купить квартиру в Civitanova Marche, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Civitanova Marche, Италия
Квартира 4 комнаты
Civitanova Marche, Италия
4 Количество комнат 60 м²
Цена по запросу
Недавно построенные апартаменты с лифтом и независимым входом двух типов: А) 45 кв м с гости…
Квартира 5 комнатв Civitanova Marche, Италия
Квартира 5 комнат
Civitanova Marche, Италия
5 Количество комнат 77 м²
Цена по запросу
Квартира H = 2,15 метра, состоящая из гостиной, ванной комнаты, слепого входа. Прямой доступ к морю
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