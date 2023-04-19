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Купить вилла с бассейном в Citta di Castello, Италия

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1 объект найдено
Вилла 9 спаленв Badiali, Италия
Вилла 9 спален
Badiali, Италия
6 ванных комнат 1 070 м²
€ 3,000,000
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