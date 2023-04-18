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Купить дом в Кьети, Италия

Francavilla al Mare
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5 объектов найдено
Домв San Vito Chietino, Италия
Дом
San Vito Chietino, Италия
6 000 м²
Цена по запросу
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Виллав Pietraferrazzana, Италия
Вилла
Pietraferrazzana, Италия
430 м²
€ 180,000
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
Вилла 3 спальнив Francavilla al Mare, Италия
Вилла 3 спальни
Francavilla al Mare, Италия
4 Количество комнат
€ 1,700,000
РО-171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке …
Вилла 3 спальнив Pietraferrazzana, Италия
Вилла 3 спальни
Pietraferrazzana, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 220,000
IT-060718-4. Продается вилла на озере di Bomba с большим участком землиABRUZZO  COLLEDE…
Вилла 5 спаленв Pietraferrazzana, Италия
Вилла 5 спален
Pietraferrazzana, Италия
6 Количество комнат 617 м²
€ 100,000
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …

Параметры недвижимости в Кьети, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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