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Купить шале возле озера в Италии

Трентино - Альто-Адидже
4
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
2
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
2
Венето
1
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Параметры недвижимости в Италии

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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