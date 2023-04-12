Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Шале
Купить шале возле озера в Италии
Трентино - Альто-Адидже
4
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
2
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
2
Венето
1
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5 Количество комнат
350 м²
€ 3,000,000
VB-95209. Потрясающая вилла в Тремеццо с видом на БелладжиоНовая вилла с потрясающим видом н…
Дом
Терни, Италия
10 000 м²
Цена по запросу
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
€ 899,000
Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в элегантном жилом районе, на небольшом расстоянии от озера, мы пре…
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 480,000
KK-201022-1W. Квартира 150м2. Италия. Сан-РемоИталия, Сан-Ремо, центр "Via Roccasterone - пр…
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 320,000
В Манерба-дель-Гарда, в тихом районе, всего в нескольких минутах от исторического центра и п…
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
1 ванных комнат
180 м²
€ 317,327
Отдельная вилла с входом как из Viale Minosse, так и из Viale на одной высоте над землей око…
Вилла 5 спален
Moniga del Garda, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 3,500,000
ABI-1116E. Роскошная вилла с бассейном и великолепным видомРоскошная вилла с бассейном и вел…
Квартира 2 спальни
Vercana, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 300,000
В центре города Домазо, в двух шагах от его красивой набережной и пирса, известного тем, что…
Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 2,300,000
GH-PV000836. Шикарная вилла с великолепным видомПаденге суль Гарда, великолепная вилла с фан…
Вилла 4 спальни
Италия, Италия
500 м²
€ 1,815,254
Прекрасная вилла расположена в регионе Венето. С одной стороны дом окружает озеро Гарда, а с…
Вилла 5 спален
Sirmione, Италия
6 Количество комнат
600 м²
€ 12,000,000
WW-220415-1. Вилла на полуострове Сирмионе в самом эксклюзивном районе на территории замкаНа…
Вилла 5 спален
Stresa, Италия
6 Количество комнат
710 м²
€ 4,000,000
VB-Vgr8. Усадьба стилиста Джанфранко Ферре в СтрезеНа участке усадьбы расположены три строен…
Параметры недвижимости в Италии
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты