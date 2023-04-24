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Жильё в Centro Valle Intelvi, Италия

2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Castiglione d Intelvi, Италия
Вилла 5 спален
Castiglione d Intelvi, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 4,600,000
VB-11099. Вилла XVIII века на озере КомоВилла была построена в начале 1700-х годов аристокра…
Вилла 5 спален в San Fedele Intelvi, Италия
Вилла 5 спален
San Fedele Intelvi, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 1,700,000
VB-VilVanin. Роскошная вилла с видом на горную долинуВилла расположена на 4х уровнях. Цокол…

Параметры недвижимости в Centro Valle Intelvi, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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