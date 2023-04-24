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Жильё в Чечина, Италия

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Чечина, Италия
Вилла 3 спальни
Чечина, Италия
4 Количество комнат 310 м²
€ 1,600,000
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла…
Вилла 5 спален в Чечина, Италия
Вилла 5 спален
Чечина, Италия
6 Количество комнат 1 300 м²
€ 3,500,000
KK-CS156. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км/ автострада- 7км/ аэропорт…
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