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Купить вилла с бассейном в Катандзаро, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Staletti, Италия
Вилла 5 спален
Staletti, Италия
7 ванных комнат 450 м²
€ 1,500,000
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
Вилла 2 спальнив Montauro, Италия
Вилла 2 спальни
Montauro, Италия
2 ванных комнат 75 м²
€ 165,000
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…

Параметры недвижимости в Катандзаро, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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