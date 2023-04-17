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Купить недвижимость с видом на горы в Катандзаро, Италия

Soverato
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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Montauro, Италия
Вилла 4 спальни
Montauro, Италия
3 ванных комнат 262 м²
€ 465,000
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
Вилла 3 спальнив Curinga, Италия
Вилла 3 спальни
Curinga, Италия
2 ванных комнат 171 м²
€ 320,000
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Вилла 2 спальнив Montauro, Италия
Вилла 2 спальни
Montauro, Италия
2 ванных комнат 75 м²
€ 165,000
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
Дом 5 спаленв Soverato, Италия
Дом 5 спален
Soverato, Италия
4 ванных комнат 350 м²
€ 550,000
Продается дом общей площадью 350 кв.м., расположенный в Соверато, недалеко от побережья Иони…

Параметры недвижимости в Катандзаро, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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