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Купить квартиру в Катандзаро, Италия

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1 объект найдено
Квартирав Curinga, Италия
Квартира
Curinga, Италия
105 м² Количество этажей 2
€ 118,285
Pizzo Beach Club - Апартамент 92F Продается просторный апартамент в ЖК Пиццо Бич Клаб с двум…

Параметры недвижимости в Катандзаро, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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