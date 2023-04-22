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Жильё с бассейном в Катания, Италия

1 объект найдено
Дом 20 спален в Piedimonte Etneo, Италия
Дом 20 спален
Piedimonte Etneo, Италия
25 ванных комнат 700 м²
€ 1,250,000
Старинная вилла XIX века у подножья вулкана Этна в сицилийском стиле с бассейном и изумитель…

Параметры недвижимости в Катания, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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