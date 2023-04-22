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Дома в Катания, Италия

5 объектов найдено
Дом 20 спален в Piedimonte Etneo, Италия
Дом 20 спален
Piedimonte Etneo, Италия
25 ванных комнат 700 м²
€ 1,250,000
Старинная вилла XIX века у подножья вулкана Этна в сицилийском стиле с бассейном и изумитель…
Дом в Катания, Италия
Дом
Катания, Италия
3 м²
€ 140,000
Симпатичный дом находится неподалеку от крупного города Катания, Сицилия. Катания расположил…
Дом в Катания, Италия
Дом
Катания, Италия
3 м²
€ 250,000
Прекрасный трехэтажный дом располагается неподалеку от Катании, Сицилия. Из виллы открываетс…
Дом 4 спальни в Катания, Италия
Дом 4 спальни
Катания, Италия
410 м²
€ 2,500,000
Красивый дом расположен на холме в престижном районе Катании, Сицилия. Вилла полностью мебл…
Дом 4 спальни в Катания, Италия
Дом 4 спальни
Катания, Италия
170 м²
€ 650,000
Прекрасный двухэтажный дом располагается неподалеку от Катании, в курортном городке, Сицилия…

Параметры недвижимости в Катания, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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