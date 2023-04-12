Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Замки

Купить замок с видом на горы в Италии

Тоскана
2
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
1
Греве-ин-Кьянти
1
Лацио
1
Пьемонт
1
Трентино - Альто-Адидже
1
Замок В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Colonnella, Италия
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
3 Количество комнат 76 м²
€ 150,000
ЕС-291019-3. Апартамент в продажу в городе Вилла РозаАпартамент в продажу в городе Вилла Роз…
Квартира 3 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 530,000
Эта современная квартира расположена внутри резиденции "Corte Benaco" в городке Тосколано Ма…
Квартира 2 спальнив Rezzonico, Италия
Квартира 2 спальни
Rezzonico, Италия
3 Количество комнат 85 м²
€ 310,000
VB-10079. Апартаменты в КремииАпартаменты находятся в недавно отреставрированной резиденции …
Вилла 3 спальнив Carlazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Carlazzo, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 262 м²
€ 795,000
This is a newly built villa equipped with all modern technological services; the villa consi…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 99,996
Bordila Apartments всего в 100 метрах от моря!   Комплекс расположен пр…
Виллав Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
800 м²
€ 2,359,830
Италия Олджиата, 20 км от Рима Вилла в охраняемом комплексе в 20 км от Рима Площадь виллы 8…
Квартира 3 спальнив Падуя, Италия
Квартира 3 спальни
Падуя, Италия
3 ванных комнат 280 м²
€ 998,806
Центр Падуи, Венето, ( Италия ), «Понте Молино», мы предлагаем на продажу эксклюзивный дупле…
Дом 12 комнатв Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N745 (R) Имущественное имя: Casa Finestra Местоположение: В стране Горо…
Вилла 9 спаленв Ghiffa, Италия
Вилла 9 спален
Ghiffa, Италия
8 ванных комнат 850 м²
€ 9,000,000
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
Квартира 2 спальнив Менаджо, Италия
Квартира 2 спальни
Менаджо, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 210,000
VB-10052. Уникальные апартаменты в МенаджоКвартира находится в окрестностях города Менаджо н…
Квартира 2 спальнив Principina a Mare, Италия
Квартира 2 спальни
Principina a Mare, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 153,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Бордигера, Италия
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 112 м²
€ 259,000
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…

Параметры недвижимости в Италии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти