Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Замки
Купить замок возле озера в Италии
Тоскана
2
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
1
Греве-ин-Кьянти
1
Лацио
1
Пьемонт
1
Трентино - Альто-Адидже
1
Замок
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 1 спальня
Рим, Италия
2 Количество комнат
180 м²
€ 690,000
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
Вилла 5 спален
Barbarano, Италия
6 Количество комнат
600 м²
€ 8,000,000
VB-30010. Историческая вилла на озере ГардаКрасивая историческая вилла на первой линии озера…
Вилла 5 спален
Cernobbio, Италия
6 Количество комнат
300 м²
€ 2,000,000
LUI-154. Вилла на озере Комо с видом на озеро.Вилла на озере Комо с видом на озеро. Площадь …
Квартира 1 спальня
Germasino, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 300,000
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
Квартира 3 спальни
Вентимилья, Италия
4 Количество комнат
90 м²
€ 500,000
KK-VENT-001. Квартира на набережной в Вентимилье с видом на мореКвартира на набережной в Вен…
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат
495 м²
€ 1,900,000
GA-V001321. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ОБЩИМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В LONATOРасположенный в муниципалитете…
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 Количество комнат
180 м²
€ 1,550,000
PO-270317. Элитная вилла в Сан-Ремо. ИталияВилла находиться в элитном районе, общая площадь …
Вилла 5 спален
Вентимилья, Италия
6 Количество комнат
360 м²
€ 4,800,000
KK-5V43. Вилла с частным пляжем в ЛигурииПрямо на берегу Лигурийского моря и всего в 1 км от…
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
160 м²
€ 271,995
Италия, Cianciana.Sicily, 4 комнаты, 160 м2, CDA Petraro, вилла, построенная в: 2021 На холм…
Вилла 5 спален
Pomarance, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 3,900,000
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
141 м²
€ 650,000
LH-3Q08. Квартира с видом на море в БордигереНа первой возвышенности Бордигеры, в привилегир…
Вилла 7 спален
Lugana, Италия
23 Количество комнат
4 ванных комнат
950 м²
€ 4,400,000
В необычном месте, утопающем в зелени и спокойствии, среди самых известных и знаменитых вино…
Параметры недвижимости в Италии
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты