Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Замки

Купить замок возле озера в Италии

Тоскана
2
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
1
Греве-ин-Кьянти
1
Лацио
1
Пьемонт
1
Трентино - Альто-Адидже
1
Замок В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 1 спальняв Рим, Италия
Вилла 1 спальня
Рим, Италия
2 Количество комнат 180 м²
€ 690,000
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
Вилла 5 спаленв Barbarano, Италия
Вилла 5 спален
Barbarano, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 8,000,000
VB-30010. Историческая вилла на озере ГардаКрасивая историческая вилла на первой линии озера…
Вилла 5 спаленв Cernobbio, Италия
Вилла 5 спален
Cernobbio, Италия
6 Количество комнат 300 м²
€ 2,000,000
LUI-154. Вилла на озере Комо с видом на озеро.Вилла на озере Комо с видом на озеро. Площадь …
Квартира 1 спальняв Germasino, Италия
Квартира 1 спальня
Germasino, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 300,000
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
Квартира 3 спальнив Вентимилья, Италия
Квартира 3 спальни
Вентимилья, Италия
4 Количество комнат 90 м²
€ 500,000
KK-VENT-001. Квартира на набережной в Вентимилье с видом на мореКвартира на набережной в Вен…
Вилла 4 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат 495 м²
€ 1,900,000
GA-V001321. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ОБЩИМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В LONATOРасположенный в муниципалитете…
Вилла 4 спальнив Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 Количество комнат 180 м²
€ 1,550,000
PO-270317. Элитная вилла в Сан-Ремо. ИталияВилла находиться в элитном районе, общая площадь …
Вилла 5 спаленв Вентимилья, Италия
Вилла 5 спален
Вентимилья, Италия
6 Количество комнат 360 м²
€ 4,800,000
KK-5V43. Вилла с частным пляжем в ЛигурииПрямо на берегу Лигурийского моря и всего в 1 км от…
Вилла 2 спальнив Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат 160 м²
€ 271,995
Италия, Cianciana.Sicily, 4 комнаты, 160 м2, CDA Petraro, вилла, построенная в: 2021 На холм…
Вилла 5 спаленв Pomarance, Италия
Вилла 5 спален
Pomarance, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 3,900,000
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
Квартира 2 спальнив Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 141 м²
€ 650,000
LH-3Q08. Квартира с видом на море в БордигереНа первой возвышенности Бордигеры, в привилегир…
Вилла 7 спаленв Lugana, Италия
Вилла 7 спален
Lugana, Италия
23 Количество комнат 4 ванных комнат 950 м²
€ 4,400,000
В необычном месте, утопающем в зелени и спокойствии, среди самых известных и знаменитых вино…

Параметры недвижимости в Италии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти