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Жильё в Castiglione delle Stiviere, Италия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Castiglione delle Stiviere, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Castiglione delle Stiviere, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дезенцано дель Гарда. Вилла, построенная по последним передовым технологиям находится в спок…
€439,000
Realting.com
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