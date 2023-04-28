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Жильё в Casciago, Италия

3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Casciago, Италия
Вилла 6 спален
Casciago, Италия
5 ванных комнат 500 м²
€ 1,520,000
В Лавено-Момбелло, в окрестностях Варезе, выставлена на продажу роскошная вил…
Вилла в Casciago, Италия
Вилла
Casciago, Италия
1 150 м²
€ 4,200,000
В Варезе, на вершине волшебной деревни Велате, мы предлагаем на продажу величественную виллу…
Вилла в Casciago, Италия
Вилла
Casciago, Италия
1 500 м²
€ 3,100,000
3-этажная вилла 1.500 кв.м постройки начала 1900 года, состоящая из главного дома 1.000 кв.м…

Параметры недвижимости в Casciago, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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