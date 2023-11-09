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Жильё в Каррара, Италия

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Каррара, Италия
Вилла 4 спальни
Каррара, Италия
Комнаты 5
Площадь 500 м²
MG-030715. Вилла в Карраре (Италия, Тоскана)Вилла в Карраре в Beverly Hills, резеденциальная…
€1,50 млн
Realting.com
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