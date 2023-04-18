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Купить вилла в Кампобассо, Италия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальнив Duronia, Италия
Вилла 2 спальни
Duronia, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Кампобассо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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