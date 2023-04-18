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Купить квартиру в Кампобассо, Италия

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1 объект найдено
Квартира 10 спаленв Duronia, Италия
Квартира 10 спален
Duronia, Италия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 29,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Кампобассо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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