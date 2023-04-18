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Купить недвижимость в Кампобассо, Италия

4 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Duronia, Италия
Вилла 2 спальни
Duronia, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Baranello, Италия
Дом 4 спальни
Baranello, Италия
11 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 44,800
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Fossalto, Италия
Дом 3 спальни
Fossalto, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 3/3 Этаж
€ 81,600
Изящный загородный дом с потрясающим видом на холмы Молизе. Это живописное место идеально по…
Квартира 10 спаленв Duronia, Италия
Квартира 10 спален
Duronia, Италия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 29,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Кампобассо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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