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Виллы в Кампания, Италия

Неаполь
2
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8 объектов найдено
Вилла 5 спален в Фонтана, Италия
Вилла 5 спален
Фонтана, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 2,500,000
AI-D10. Изумительная вилла на острове Искья с восхитительным видомИзумительная вилла в Форио…
Вилла 2 спальни в Anacapri, Италия
Вилла 2 спальни
Anacapri, Италия
2 ванных комнат 150 м²
€ 1,550,000
Дом в Италии расположена на острове Капри, в 700 метрах от центра Anacapri. Вилла, площадью …
Вилла в Позитано, Италия
Вилла
Позитано, Италия
8 м²
€ 10,000,000
Шикарная вилла расположена в Позитано, Кампания. На вилле – просторная гостиная, светлые ст…
Вилла в Позитано, Италия
Вилла
Позитано, Италия
6 м²
€ 10,000,000
Роскошная вилла расположена в Позитано, Кампания. В доме есть – 6 спален и 6 ванных комнат,…
Вилла в Позитано, Италия
Вилла
Позитано, Италия
8 м²
€ 7,000,000
Красивая вилла расположена в Позитано, Кампания. На вилле – 8 спален с ванными комнатами, к…
Вилла 3 спальни в Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни
Неаполь, Италия
350 м²
€ 2,600,000
Современная вилла с видом на озеро расположена в местечке Массино Висконти, озеро Маджоре, П…
Вилла 4 спальни в Позитано, Италия
Вилла 4 спальни
Позитано, Италия
150 м²
€ 1,500,000
Прекрасная вилла находится на острове Искья, Кампания. Дом имеет потрясающие виды на национа…
Вилла 3 спальни в Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни
Неаполь, Италия
200 м²
€ 850,000
Новая вилла расположена в 350 метрах от озера Маджоре, в городке Леза, Пьемонт. Площадь дом…

Параметры недвижимости в Кампания, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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