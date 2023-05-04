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Жильё с бассейном в Campagnano di Roma, Италия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Campagnano di Roma, Италия
Вилла 5 спален
Campagnano di Roma, Италия
4 ванных комнат 380 м²
€ 925,000
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
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