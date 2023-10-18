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Виллы в Калабрия, Италия

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15 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
€199,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается часть виллы 8V в жилом комплексе Пиццо Бич Клаб — Калабрия. Комфортабельная вилла,…
€299,000
Вилла 11 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Ricadi, Италия
Вилла 11 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Ricadi, Италия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
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€700,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Montauro, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Montauro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
€465,000
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
€201,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Curinga, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Curinga, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
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€320,000
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Staletti, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского моря …
€295,000
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Zambrone, Италия
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Zambrone, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается двухэтажная вилла в Калабрии, в 3 минутах езды от белоснежного лазурного пляжа нед…
€430,000
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Drapia, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Drapia, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Калабрии расположена рядом с городом Тропеа. Площадь виллы составляет 450 кв. м и вк…
€1,10 млн
Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Zambrone, Италия
Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Zambrone, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Baia di Mezzaluna – небольшой комплекс из отдельно стоящих вилл, для которого характерен вну…
€170,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Вилла в Калабрии расположена в загородной местности городка Дзамброне в 7 км от города Тропе…
€350,000
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Комплекс вилл Residence Dei Fiori 2 находится в живописном городке Дзамброне на побережье Ко…
€220,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Montauro, Италия
Вилла 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Montauro, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
€165,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Tropea, Италия
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Виллы Портобелло (Portobello Village) — это уникальная возможность инвестировать в один из с…
€169,000

Параметры недвижимости в Калабрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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