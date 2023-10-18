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Таунхаусы в Калабрия, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Zambrone, Италия
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …
€250,000

Параметры недвижимости в Калабрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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