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Жильё с бассейном в Калабрия, Италия

11 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 199,900
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
Вилла 3 спальни в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 299,000
Продается часть виллы 8V в жилом комплексе Пиццо Бич Клаб — Калабрия. Комфортабельная …
Вилла 3 спальни в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 201,000
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
Вилла 5 спален в Staletti, Италия
Вилла 5 спален
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
€ 1,500,000
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
Таунхаус 3 спальни в Zambrone, Италия
Таунхаус 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 250,000
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …
Вилла 4 спальни в Pizzo, Италия
Вилла 4 спальни
Pizzo, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
€ 500,000
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Вилла 3 спальни в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 295,000
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского …
Вилла 3 спальни в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
€ 220,000
Комплекс вилл Residence Dei Fiori 2 находится в живописном городке Дзамброне на побережье Ко…
Вилла 3 спальни в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
€ 350,000
Вилла в Калабрии расположена в загородной местности городка Дзамброне в 7 км от города Тропе…
Вилла 2 спальни в Montauro, Италия
Вилла 2 спальни
Montauro, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 165,000
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
Вилла 2 спальни в Tropea, Италия
Вилла 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€ 169,000
Виллы Портобелло (Portobello Village) — это уникальная возможность инвестировать в оди…

Параметры недвижимости в Калабрия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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