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Дома с видом на море в Калабрия, Италия

14 объектов найдено
Вилла 11 спален в Ricadi, Италия
Вилла 11 спален
Ricadi, Италия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
€ 700,000
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Вилла 4 спальни в Montauro, Италия
Вилла 4 спальни
Montauro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
€ 465,000
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
Вилла 3 спальни в Curinga, Италия
Вилла 3 спальни
Curinga, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€ 320,000
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Вилла 5 спален в Staletti, Италия
Вилла 5 спален
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
€ 1,500,000
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
Таунхаус 3 спальни в Zambrone, Италия
Таунхаус 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 250,000
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …
Вилла 3 спальни в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 295,000
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского …
Вилла 5 спален в Zambrone, Италия
Вилла 5 спален
Zambrone, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 430,000
Продается двухэтажная вилла в Калабрии, в 3 минутах езды от белоснежного лазурного пляжа нед…
Вилла 7 спален в Drapia, Италия
Вилла 7 спален
Drapia, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
€ 1,100,000
Вилла в Калабрии расположена рядом с городом Тропеа. Площадь виллы составляет 450 кв. м и вк…
Вилла 2 спальни в Zambrone, Италия
Вилла 2 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€ 170,000
Baia di Mezzaluna – небольшой комплекс из отдельно стоящих вилл, для которого характерен вну…
Вилла 3 спальни в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
€ 220,000
Комплекс вилл Residence Dei Fiori 2 находится в живописном городке Дзамброне на побережье Ко…
Вилла 3 спальни в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
€ 350,000
Вилла в Калабрии расположена в загородной местности городка Дзамброне в 7 км от города Тропе…
Вилла 2 спальни в Montauro, Италия
Вилла 2 спальни
Montauro, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 165,000
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
Вилла 2 спальни в Tropea, Италия
Вилла 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€ 169,000
Виллы Портобелло (Portobello Village) — это уникальная возможность инвестировать в оди…
Дом 5 спален в Soverato, Италия
Дом 5 спален
Soverato, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€ 550,000
Продается дом общей площадью 350 кв.м., расположенный в Соверато, недалеко от побережья Иони…

Параметры недвижимости в Калабрия, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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