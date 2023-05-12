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Дома с видом на горы в Калабрия, Италия

8 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 199,900
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
Вилла 4 спальни в Montauro, Италия
Вилла 4 спальни
Montauro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
€ 465,000
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
Вилла 3 спальни в Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 201,000
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
Вилла 3 спальни в Curinga, Италия
Вилла 3 спальни
Curinga, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€ 320,000
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Вилла 3 спальни в Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 295,000
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского …
Вилла 2 спальни в Montauro, Италия
Вилла 2 спальни
Montauro, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 165,000
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
Вилла 2 спальни в Tropea, Италия
Вилла 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€ 169,000
Виллы Портобелло (Portobello Village) — это уникальная возможность инвестировать в оди…
Дом 5 спален в Soverato, Италия
Дом 5 спален
Soverato, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€ 550,000
Продается дом общей площадью 350 кв.м., расположенный в Соверато, недалеко от побережья Иони…

Параметры недвижимости в Калабрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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