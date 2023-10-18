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Квартиры в Калабрия, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Калабрия, Италия
Квартира 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Калабрия, Италия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Просторные апартаменты с качественной отделкой в закрытом комплексе c панорамным видом на Ти…
€400,000
Квартира с кондиционером в Curinga, Италия
Квартира с кондиционером
Curinga, Италия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Pizzo Beach Club - Апартамент 92F Продается просторный апартамент в ЖК Пиццо Бич Клаб с двум…
€122,891

Параметры недвижимости в Калабрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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