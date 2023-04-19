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Купить вилла в Кальяри, Италия

Кальяри
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Кальяри, Италия
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 295,000
IT-030420-2. В закрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ зак…
Вилла 3 спальнив Кальяри, Италия
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
4 Количество комнат 170 м²
€ 290,000
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
Вилла 2 спальнив Pula, Италия
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
2 ванных комнат 200 м²
€ 2,150,000
«Ис Молас» — это экспериментальный проект и эксперимент заключается в поиске работы с элемен…

Параметры недвижимости в Кальяри, Италия

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с видом на море
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