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Жильё возле озера в Кальяри, Италия

Кальяри
2
1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Pula, Италия
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
2 ванных комнат 200 м²
€ 2,150,000
«Ис Молас» — это экспериментальный проект и эксперимент заключается в поиске работы с элемен…

Параметры недвижимости в Кальяри, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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