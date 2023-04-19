Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венето
  4. Верона
  5. Bussolengo
  6. Виллы

Купить вилла в Bussolengo, Италия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Bussolengo, Италия
Вилла 6 спален
Bussolengo, Италия
20 Количество комнат 8 ванных комнат 1 150 м²
€ 2,150,000
Элегантное поместье, передающее эмоции типичного итальянского загородного дома, где простота…
Realting.com
Перейти