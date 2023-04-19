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Купить пентхаус в Bussolengo, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальнив Bussolengo, Италия
Пентхаус 4 спальни
Bussolengo, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 245 м²
€ 560,000
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
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