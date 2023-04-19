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Купить недвижимость в Bussolengo, Италия

2 объекта найдено
Пентхаус 4 спальнив Bussolengo, Италия
Пентхаус 4 спальни
Bussolengo, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 245 м²
€ 560,000
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
Вилла 6 спаленв Bussolengo, Италия
Вилла 6 спален
Bussolengo, Италия
20 Количество комнат 8 ванных комнат 1 150 м²
€ 2,150,000
Элегантное поместье, передающее эмоции типичного итальянского загородного дома, где простота…
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