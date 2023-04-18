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Купить вилла с бассейном в Бриндизи, Италия

Бриндиз
4
Ostuni
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Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Бриндиз, Италия
Вилла 5 спален
Бриндиз, Италия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 320 м²
€ 3,700,000
Шикарная вилла с бассейном в окружении чудесного сада, расположена прямо на берегу, с прямым…
Вилла 2 спальнив Бриндиз, Италия
Вилла 2 спальни
Бриндиз, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 850,000
Вилла, в стиле Саленто, расположенная на холме,с панорамным видом в 300 метрах от моря. Здан…

Параметры недвижимости в Бриндизи, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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