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Жильё с видом на горы в Бриндизи, Италия

Ostuni
4
Бриндиз
4
1 объект найдено
Вилла в Бриндиз, Италия
Вилла
Бриндиз, Италия
Цена по запросу
Вилладжо построено в 2011 году. Расположено на берегу моря, в зоне с хорошо развитой туристи…

Параметры недвижимости в Бриндизи, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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