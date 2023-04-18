Купить недвижимость в Бриндизи, Италия

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8 объектов найдено
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Вилла
Бриндиз, Италия
Цена по запросу
Вилладжо построено в 2011 году. Расположено на берегу моря, в зоне с хорошо развитой туристи…
Вилла 5 спален
Бриндиз, Италия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
320 м²
€ 3,700,000
Шикарная вилла с бассейном в окружении чудесного сада, расположена прямо на берегу, с прямым…
Вилла
Бриндиз, Италия
320 м²
€ 1,800,000
Новаяя вилла с бассейном и видом на море. Расположенная на зелёных холмах Марина ди Сальве. …
Вилла 2 спальни
Бриндиз, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 850,000
Вилла, в стиле Саленто, расположенная на холме,с панорамным видом в 300 метрах от моря. Здан…
Дом
Ostuni, Италия
4 м²
€ 750,000
Элегантный дом – трулли расположен в тихом районе в 7 км от Остуни, Апулия. Вилла окружена …
Дом 5 спален
Ostuni, Италия
250 м²
€ 950,000
Симпатичный дом, построенный в типичном пулийском стиле, расположен в 7 км от Остуни, Апулия…
Дом 3 спальни
Ostuni, Италия
100 м²
€ 390,000
Симпатичный дом находится всего в 3 км от Остуни, Апулия. Площадь виллы составляет 100 кв. м…
Вилла 4 спальни
Ostuni, Италия
350 м²
€ 2,550,000
Апулия, роскошная вилла с видом на море и горы. Дом располагается рядом курортным городом Са…
Параметры недвижимости в Бриндизи, Италия
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