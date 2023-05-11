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Виллы с бассейном в Брешиа, Италия
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44
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4 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4
320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4
85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
4
317 м²
€ 980,000
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
5
475 м²
€ 800,000
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
Параметры недвижимости в Брешиа, Италия
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