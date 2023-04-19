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Купить вилла с видом на горы в Брешиа, Италия

Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
44
Desenzano del Garda
42
Lonato del Garda
30
Sirmione
16
Salo
15
Comunita montana della valle Sabbia
7
Бреша
2
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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Бреша, Италия
Вилла 6 спален
Бреша, Италия
6 ванных комнат 350 м²
€ 850,000
Продажа виллы в Брешиа, с великолепым видом на город. Второй этаж: прихожая, большая гостина…

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на море
с бассейном
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