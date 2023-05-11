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Таунхаусы с бассейном в Брешиа, Италия

Desenzano del Garda
4
Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€ 449,000
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Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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