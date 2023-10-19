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Таунхаусы в Брешиа, Италия

Desenzano del Garda
3
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7 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pozzolengo, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pozzolengo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Spacious head house, ideal for young couples or families with children, situated in the quie…
€270,000
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Moniga del Garda, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
В центре городка Монига-дель-Гарда, всего в 200 метрах от центральной площади, находится тау…
€660,000
Таунхаус 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Manerba del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
С прекрасным видом на зеленые холмы Гарда Гольф, мы предлагаем на продажу эксклюзивный и изы…
€365,000
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Мы предлагаем к продаже отличный большой таунхаус, удобно расположенный в нескольких минутах…
€545,000
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
€1,45 млн
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Sirmione, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
В районе Коломбаре, прекрасного городка Сирмионе, в небольшом жилом комплексе,мы предлагаем …
€650,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Desenzano del Garda, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
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€449,000

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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