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Пентхаусы с бассейном в Брешиа, Италия

Desenzano del Garda
17
Lonato del Garda
3
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Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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