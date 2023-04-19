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Купить недвижимость с видом на горы в Брешиа, Италия

Desenzano del Garda
155
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
96
Sirmione
49
Lonato del Garda
46
Salo
28
Comunita montana della valle Sabbia
9
San Martino della Battaglia
4
Comunita montana del Sebino bresciano
2
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2 объекта найдено
Дом 12 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 12 спален
Ломбардия, Италия
3 Количество комнат 231 м² Количество этажей 3
€ 1,190,000
Вилла представляет собой бывший ";лимонный дом"; с видом на холм Вильяветро и озеро, ​​среди…
Вилла 6 спаленв Бреша, Италия
Вилла 6 спален
Бреша, Италия
6 ванных комнат 350 м²
€ 850,000
Продажа виллы в Брешиа, с великолепым видом на город. Второй этаж: прихожая, большая гостина…

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

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