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Жильё возле озера в Брешиа, Италия

Desenzano del Garda
155
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
91
Sirmione
52
Lonato del Garda
49
Salo
26
Comunita montana della valle Sabbia
9
San Martino della Battaglia
4
Comunita montana del Sebino bresciano
3
2 объекта найдено
Вилла 7 спален в Salo, Италия
Вилла 7 спален
Salo, Италия
Количество спален 7
Площадь 630 м²
€ 11,000,000
Эксклюзивная вилла расположена на берегу озера Гарда, в городе Лимоне-суль-Гарда, Ломбардия.…
Вилла 5 спален в Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
Количество спален 5
Площадь 300 м²
€ 300,000
Эксклюзивная вилла в стадии строительства с панорамным видом на озеро Гарда располагается в …

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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