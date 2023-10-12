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Дома с бассейном в Брешиа, Италия

Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
53
Desenzano del Garda
41
Lonato del Garda
29
Salo
19
Sirmione
12
Comunita montana della valle Sabbia
6
Comunita montana del Sebino bresciano
4
6 объектов найдено
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Ломбардия, Италия
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Ломбардия, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Таунхаус расположен недалеко от Дезенцано-дель-Гарда, в эксклюзивном жилом комплексе, состоя…
€420,000
Вилла 3 спальни с бассейном в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с бассейном
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 320 м²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
€1,85 млн
Вилла 3 спальни с бассейном в Pulciano, Италия
Вилла 3 спальни с бассейном
Pulciano, Италия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
€380,000
Вилла 3 спальни с бассейном в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с бассейном
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 317 м²
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
€980,000
Вилла 4 спальни с бассейном в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни с бассейном
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 5
Площадь 475 м²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
€800,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Desenzano del Garda, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
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€449,000

Типы недвижимости в Брешиа

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
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