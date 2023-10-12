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Дома с видом на горы в Брешиа, Италия

Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
53
Desenzano del Garda
41
Lonato del Garda
29
Salo
19
Sirmione
12
Comunita montana della valle Sabbia
6
Comunita montana del Sebino bresciano
4
2 объекта найдено
Дом 12 спален с балконом, с террасой, с гаражом в Ломбардия, Италия
Дом 12 спален с балконом, с террасой, с гаражом
Ломбардия, Италия
Комнаты 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
Вилла представляет собой бывший ";лимонный дом"; с видом на холм Вильяветро и озеро, ​​среди…
€990,000
Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с гаражом в Бреша, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с гаражом
Бреша, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Продажа виллы в Брешиа, с великолепым видом на город. Второй этаж: прихожая, большая гостина…
€850,000

Типы недвижимости в Брешиа

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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