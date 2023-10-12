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Дома возле озера в Брешиа, Италия

Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
53
Desenzano del Garda
41
Lonato del Garda
29
Salo
19
Sirmione
12
Comunita montana della valle Sabbia
6
Comunita montana del Sebino bresciano
4
4 объекта найдено
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Ломбардия, Италия
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Ломбардия, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Таунхаус расположен недалеко от Дезенцано-дель-Гарда, в эксклюзивном жилом комплексе, состоя…
€420,000
Дом 12 спален с балконом, с террасой, с гаражом в Ломбардия, Италия
Дом 12 спален с балконом, с террасой, с гаражом
Ломбардия, Италия
Комнаты 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
Вилла представляет собой бывший ";лимонный дом"; с видом на холм Вильяветро и озеро, ​​среди…
€990,000
Вилла 7 спален с кондиционером, с садом, с сигнализацией в Salo, Италия
Вилла 7 спален с кондиционером, с садом, с сигнализацией
Salo, Италия
Количество спален 7
Площадь 630 м²
Эксклюзивная вилла расположена на берегу озера Гарда, в городе Лимоне-суль-Гарда, Ломбардия.…
€11,00 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Salo, Италия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Salo, Италия
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Эксклюзивная вилла в стадии строительства с панорамным видом на озеро Гарда располагается в …
€300,000

Типы недвижимости в Брешиа

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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