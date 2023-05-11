Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Ломбардия
Квартиры
Квартиры с бассейном в Брешиа, Италия
Desenzano del Garda
108
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
47
Sirmione
35
Lonato del Garda
15
Salo
11
San Martino della Battaglia
4
Квартира
Очистить
22 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3
130 м²
€ 595,000
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
Квартира 2 спальни
San Felice del Benaco, Италия
3
110 м²
€ 600,000
GA-V000710. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сан-Феличе-дель-Бенако Расположенный в одном…
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4
130 м²
€ 390,000
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
Квартира 1 спальня
Salo, Италия
2
104 м²
€ 380,000
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3
130 м²
€ 431,000
GH-DV4905. Aпартаменты с видом на озеро и бассейномМы предлагаем к продаже большую трехкомна…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3
110 м²
€ 378,000
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3
108 м²
€ 410,000
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
82 м²
€ 330,000
GH-LV044446-H. Квартира в красивом здании XVIII векаЭти современные апартаменты расположены …
Квартира 2 спальни
Pulciano, Италия
3
117 м²
€ 425,000
GH-LV04402-A. Апартаменты в красивом здании 18 векаЭта современная квартира расположена внут…
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3
108 м²
€ 368,500
GH-PV003961. Новые апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзивные тр…
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3
119 м²
€ 343,500
GH-PV003810. Великолепные апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзи…
Квартира 3 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
4
120 м²
€ 465,000
GH-PV001409. Апартаменты с видом на озероМы находимся в прекрасном здании - реконструкция до…
Квартира 2 спальни
Puegnago del Garda, Италия
3
90 м²
€ 280,000
GH-PV003379. Новая квартира с видом на озероПолпенаце-дель-Гарда, в нескольких шагах от цент…
Квартира 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4
110 м²
€ 325,000
GH-LV04091. Новые современные апартаменты в окружении зелениТосколано-Мадерно, в тихом жилом…
Квартира 3 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
4
170 м²
€ 390,000
GH-PV004508. Просторные апартаменты с террасойСояно дель Лаго, в центре прекрасного городка …
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
77 м²
€ 351,000
GH-LV04608-16P1. Чудесные апартаменты c террасой с видом на озероВ красивой, ухоженной и нед…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
90 м²
€ 346,000
GH-LV04600-7PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВнутри уютной и недавно построен…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
94 м²
€ 346,000
GH-LV04599-8PT. Прекрасная квартира с видом на озероВнутри уютной и недавно построенной рези…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3
110 м²
€ 420,000
GH-DV4883. Изысканная квартира с бассейном в центральном районеВ цент Дезенцано-дель-Гарда, …
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3
100 м²
€ 260,000
GA-V001586. Трехкомнатные апартаменты в резиденции с бассейном в Дезенцано-дель-Гарда В тих…
Квартира 1 спальня
Pozzolengo, Италия
2
42 м²
€ 190,000
GA-V001060. Однокомнатная квартира в продаже в ПоццоленгоПогруженный в 130 гектаров парка вн…
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3
175 м²
€ 890,000
GA-V001537. ПРОСТОРНЫЙ ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В МОНИГА-ДЕЛЬ-ГАРДАРасполож…
Параметры недвижимости в Брешиа, Италия
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты