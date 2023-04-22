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Квартиры в Brenzone sul Garda, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Magugnano, Италия
Квартира 2 спальни
Magugnano, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 400,000
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
Квартира 2 спальни в Castelletto, Италия
Квартира 2 спальни
Castelletto, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 450,000
Брензоне, На втором этаже здания, состоящего всего из четырех из четырех квартир, предлагаем…

Параметры недвижимости в Brenzone sul Garda, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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